你要知：啤酒當涼茶飲？　中醫拆解飲酒解酒謬誤

疫情稍為緩和，停業多時的酒吧重開，吸引不少已接種疫苗的市民光顧，甚至或會「報復式」飲酒。飲酒過量會傷身，但適量飲用反而有助強身健體。要如何飲得健康、如何解酒才算最好？等註冊中醫師徐澤昌話你知。

不少人視啤酒為「鬼佬涼茶」，但徐直言飲酒最好淺嘗即止，而且不同的酒皆有不同分別，「啤酒通常凍飲，是較涼的飲料，感覺會有消暑作用，但長期飲用好易令脾胃受損，出現胃寒，臨床更有胃濕情況，會胃痛及肚痾等。」徐表示酒精對身體本身有害，對肝臟有一定損傷，一般建議不要飲用超過10克酒精，「一罐普通啤酒其實已經超標，而紅酒建議唔好攝取超過60毫升。」

坊間有指每天飲小量酒有助強身健體及養生，徐指紅酒能幫助身體抗氧化，而酒本身有行氣活血及溫通經脈的作用，飲用後會有手腳變暖的感覺，「酒可以行藥勢，同溫通經脈作用，對於一個人養生有一定幫助。另外，黃酒由糯米所造，故對脾胃有暖胃及暖身作用。」同時徐提醒飲用分量不可過多，以免令肝臟出現反效果。

日常生活中少不免有需要飲酒的場合，有說法指飲酒前進食或飲牛奶等「打底」可以延緩醉酒。徐指一邊進食一邊飲酒的確可以延緩症狀，但不建議食用油膩食物「打底」，「始終油膩加上酒精好易造成胃部不適，有作嘔反胃現象。」但徐表示用牛奶「打底」都有一定好處，「牛奶可以保護胃部，從而減慢吸收酒精速度，從而減低醉酒情況。」

不少人認為飲濃茶可以解酒，徐直言不建議此做法，「茶會進一步利尿，本身酒精都利尿，便會令身體更加缺水，人體便會更易不適。」另外，茶的成分當中，會令血管收縮及血壓上升，這時候會加重頭痛現象。徐建議應盡量以水代茶解酒，將身體內的酒精從小便排走。