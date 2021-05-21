港人申工作簽證鋪路移民　加拿大收逾5,700份申請

加拿大因應中國在香港執行《港區國安法》，早前推出新措施吸引港人移民；加拿大當局周四（20日）表示，針對合資格香港居民申請的工作簽證的計劃，推出3個多月來共收到逾5,700份申請。

有關計劃的申請人必須為年滿18歲的香港居民，過去5年獲得加拿大學位或大專文憑，或同等海外證書，而大專文憑必須是最少兩年課程，他們可申請為期3年的工作簽證，鋪路移民加國。計劃不設年齡上限，將於2023年2月7日截止申請。

加拿大移民、難民及公民部新聞秘書科恩（Alexander Cohen）周四表示，自今年2月8日開始申請日起至本周二（18日），該計劃共收到5,727份申請。科恩稱：「加港連繫深遠，當香港青年放眼世界，我們希望他們選擇加拿大。」

除了工作簽證之外，加國政府也提供了另外兩種途徑，為香港年輕人提供永久居留權，包括在加拿大至少有1年工作經驗、符合語言和教育標準的香港居民，以及從加拿大大專院校畢業的香港居民，他們可以直接申請永久居留權；兩個途徑將於今年稍後開放。