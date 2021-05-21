區議員宣誓條例今刊憲　至少36人因不同原因離任

立法會早前通過的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，政府今日(21日)刊憲正式生效。消息指，政府將於下月要求區議員宣誓，而近半年內已有至少36名區議員因不同原因離任，包括拒絕宣誓、個人理由、因參與民主派「35+」初選涉違《港區國安法》被還押及被判囚而喪失資格等。

決定辭職的區議員，包括因涉去年民主派「35+」初選案，現被還押無法履行議員職務的有北區的林卓廷、西貢區的范國威及元朗區的王百羽等；亦有區議員表明拒絕宣誓而辭職，又或因健康原因請辭，例如東區的黃宜及觀塘區的畢東尼等。另有區議員因其他原因失去議員資格，例如因選舉呈請被裁定非妥為當選的李軒朗和洪駿軒；而葵青區的梁耀忠、荃灣區的岑敖暉和南區的袁嘉蔚等，則因判囚而失去區議員資格。

立法會本月12日在40票贊成、1票反對下，三讀通過《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，所有現職區議員最快下月會獲安排宣誓。條例涵蓋立法會議員及區議員等由選舉產生的公職人員，現行條例並不包括其他獲公帑資助的職位，例如社福、醫護、教育界等。