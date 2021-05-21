港府擬降打針門檻　專家：學校達7成接種率可考慮全面復課

港府為催谷市民打針，擬進一步下調接種人士年齡至12歲，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(21日)在電台節目表示，如果降低接種年齡，最終接種率達7成以上的學校可考慮全面復課，亦可容許已完成2劑接種的學生在校內不戴口罩；如接種率未達7至8成的學校，則應維持半日制及戴口罩。

身兼港大兒童及青少年科學系講座教授的劉宇隆表示，港大正研究中學生接種疫苗，現共約130名中學生參與，當中約100人接種由內地及德國研發的復必泰疫苗，已有36人打首針，另約30人接種由內地研發的科興疫苗，他料最快7月有復必泰的成效和安全數據，科興疫苗則到8月。

灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正則認為，雖然本港疫情緩和，但仍未達恢復全日上課的條件。他指出，在校園內除下口罩用膳仍有好大風險，在無大型數據支持下就恢復全日上課，萬一社區防疫有漏洞，後果會好嚴重。對於政府研究降低新冠疫苗接種年齡門檻，他認為當局安排外展隊到學校是最方便，如果暑假可以做到最理想。

他指出，家長對接種疫苗反應不熱烈，相信即使降低接種年齡門檻，學生反應亦不熱烈，因此要做好前期工作，例如要展開大型討論，增加學生對疫苗的認識等。