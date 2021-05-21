綠置居3435單位今起派表　不少市民心儀鑽石山啟鑽苑

房委會新一期綠置居計劃今早(21日)8時開始派發申請表，位於觀塘的綠置居售樓處陸續有市民到場領取表格，但人流稀疏未見踴躍。有市民形容今次鑽石山啟鑽苑是「萬眾期待」，認為接近沙中線，近地鐵站子女上班也方便，更親身到現場視察過，希望購入啟鑽苑的大單位；亦有市民表示今日是為租置房屋而來，近市區為佳。

房委會今次以市價5折推售綠置居單位，項目除包括鑽石山啟鑽苑2,112個單位，連同上一期523個貨尾單位，以及首次納入計劃的800個回收租置單位，總數提供3,435個單位。今期綠置居下月10日截止申請，預計今年7月攪珠，9月後揀樓。

現居於秀茂坪的黃先生於早上8時半到場，雖稱未有心水單位，但又直言「除啟鑽苑不買，其他單位太廢」。首次抽綠置居的賴先生則形容啟鑽苑是「萬眾期待」，主要想買大單位，認為地點方便，有不同交通工具及商場等，非常滿意，但擔心會超額認購，未必可抽中心水單位。

現居於慈雲山蕭先生同樣以啟鑽苑為目標，認為能方便兒子上班，打算與兒子及妻子3人合住，故較屬意大單位，暫時預算為200多萬港元，「如抽唔到大單位就唔要喇。」另有市民為租置房屋而來，李小姐直言是因價錢考慮，認為租置房屋比現居單位更便宜，期望找到市區單位。

房委會資助房屋小組委員梁文廣認為，啟鑽苑位置好，加上價錢相宜，相信銷情較佳，而800個租置貨尾單位折扣率較大，有單位售價低至14萬，相信同樣有吸引力，他舉例深水埗李鄭屋因單位最大，500多呎只賣100多萬港元左右，而屯門一些較小型單位價錢只需10多萬港元。但他承認，其餘約500個綠置居貨尾單位因面積較小，吸引力或較低。

綠置居下周五(28日)開始接受申請，其中2,112個鑽石山啟鑽苑單位以市價5折出售，售價由118萬至385萬港元；525個上期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑貨尾單位，亦是按市價5折發售。至於約800個「租置計劃」回收單位，將沿用出售「租置計劃」單位予現有租戶的現行機制定價。