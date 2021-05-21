4歲男童覆驗證確診　潘烈文認同雙重染疫干擾檢測

上周六(15日)1名4歲男童感染新冠肺炎但源頭不明，經反覆進行病毒檢測卻未能驗出病毒或抗體，本以為屬假確診個案，惟政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日(20日)視察相關化驗所後表示，患者屬「真確診」個案。港大公共衞生學院教授潘烈文今早(21日)在電台節目表示，該男童屬特殊例子，同意袁的結論，指患者可能早於1月已確診，或因雙重感染導致檢測受干擾。

他解釋指，過去曾有康復者出現二次確診的情況，若病人同期受到2種病毒感染，第1種病毒產生的免疫反應，可能會抑制第2種病毒繁殖，故認為袁國勇的結論與病毒檢測非確診結果並無分歧，指不同測試的敏感度不盡相同，如樣本的病毒濃度低，有機會未能顯示結果。

曾為男童看症的西醫楊超發則指出，男童於上月19日曾因扁桃腺發炎發燒而入院，當時病毒檢測未證實確診，到上周四(13日)患者再度扁桃腺發炎，他遂要求男童再做病毒檢測，結果是不確定的，但為審慎起見，當局將男童送院。

楊認為若該男童如袁國勇所指，可能於1月時已受感染，對於病人在上月證實非確診，而接觸者亦未受感染的情況下，其後卻出現1個樣本被證實確診感到奇怪。他又指，目前確診患者的抗體要升至指定水平才可出院，質疑男童在沒有抗體之下，被界定為確診個案，當局將如何處理。