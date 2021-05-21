本港疫情緩和通關有望　港商冀免檢疫返回內地廠房

新冠肺炎疫情在港持續逾年，隨着近來疫情緩和，有望與內地恢復通關。本港有中小企商會已去信廣東省政府，希望港商可免檢疫返回設於內地的廠房；而旅遊業界代表指，兩地通關會為業界帶來曙光，期望當局盡快宣布時間表及細節，讓業界及早準備。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦指，上周與多名業界代表去信廣東省政府，建議讓一些於內地設廠的港商以私家車依特定路線，來回本港及內地廠房，並豁免檢疫。他續建議，措施實行初期，當局可為每間內地廠房設2個免檢疫名額，並開放局部口岸，如皇崗口岸或深圳灣，隨後才逐步增加。

劉續指，現時港商回內地，需隔離檢疫21日，時間太長，以致港商難以返回內地廠房，他亦從去年1月至今，不曾返回設於內地的廠房。他直言，很多港商都渴望能免檢疫返回內地廠房，所以去信廣東省政府「試一試」，現時仍尚待回覆。

零售及批發從業員協會理事長蔡宗建直言，與內地恢復通關對本港零售業有很大幫助。他解釋，本港零售業大多依靠自由行消費，現時不少位於旅遊區的商舖生意額僅餘下1至2成，若逐步通關，即使只是先恢復與廣東省的旅遊，相信這些商舖的生意額已可回升至5至6成。

香港旅行社協會主席胡景豪則指，旅遊氣泡延期，業界現時全副心機均放在與中港澳通關，期望當局盡快商討，並公布相關時間表及細節，讓業界早作準備，以便協助港人順利出行。他亦相信，若有通關時間表，可成為市民接種疫苗的一大誘因。胡續指，旅遊業因疫情變得像一潭死水，情況持續逾年，期望當局可於通關時為業界提供資助。