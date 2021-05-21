高薪招聘美容師　伺機偷取信用卡資料購物　6人被捕

警方周三（19日）搗破一個求職騙案集團，於觀塘及灣仔以「串謀詐騙」罪拘捕6人，涉嫌與19宗求職騙案有關，涉案金額約355萬港元。

警方指最近求職騙案有明顯上升趨勢，由去年首季的34宗，上升至今年同期的139宗，上升幅度超過3倍，涉及損失金額由210萬港元，上升至990萬港元。有見及此，警方展開「水影」行動，於本周三搗破一個本地詐騙集團，涉嫌於2020年9月至今年5月期間招聘美容師，聲稱為求職者進行面試及培訓，期間盜取她們的信用卡資料，然後綁定不同電子支付平台，再前往商舖購買價值不菲的電子產品。警方指首次發現此犯案手法。

商業罪案調查科署理警司劉啟鵬表示，涉案集團於本周三再次犯案，相約兩名受害人於銅鑼灣一間美容院進行面試，期間盜取她們信用卡資料，交予同黨，於觀塘商舖購物。警方隨即展開拘捕行動，該兩名受害人沒有蒙受財物損失。行動中，警方暫時拘捕3男3女本地人士（年齡介乎19至36歲），涉嫌「串謀欺詐」。據了解，被捕人士為集團主腦及負責不同角色的成員，他們分別負責招聘美容師、盜取信用卡資料、及到不同商舖購物。全部被捕人士扣留調查，警方向其中3男1女暫控一項「串謀欺詐」，明日(22日)於觀塘裁判法院提堂。

警方指，涉案集團共騙取19名女受害人，騙取金額約355萬港元。受害人年齡由25至44歲，受害人損失金額由6至70萬港元。她們在美容店逗留時間頗長，大約有4小時。涉案美容院沒有正常運作，分別處於港島及九龍區。集團的招聘廣告薪金由2萬至6萬港元，被捕人士分別負責租用單位、與受害人會面、偷取信用卡及個人資料、及前往不同店舖購物。

商業罪案調查科總督察吳基駿表示，犯案集團有明確分工，首次會在網上刋登招聘美容師或美容顧問廣告，廣告內容一般是簡單的工作範疇或入職要求，薪金及福利比同行優厚，吸引受害人上當。當受害人應徵後，騙徒相約受害人傳送個人覆歷表及個人資料，並相約受害人到騙徒租用的美容院或辦公室進行面試。過程中，騙徒以不同藉口，例如進行培訓、考試等理由，要求學員將電話銀包等財物存放上址儲物櫃，其後受害人被帶到另一間房間進行長時間的面試或考試。期間，騙徒會利用後備匙打開儲物櫃、偷取信用卡及手機，並將信用卡資料傳送其餘同黨，然後綁定受害人信用卡於電子支付平台，再前往商舖購物，最後將貨品轉售圖利。期間銀行將「一次性密碼」發送至信用卡持有人手機，惟手機或SIM card被騙徒取走，故能通過驗證進行交易。騙徒會將財物放回儲物櫃，故受害人不會發覺有異樣，直至收到銀行的月結單才揭發事件及報警求助。

商業罪案調查科高級督察張文瀚提醒，在疫情期間，求職者求職心切，但亦要提防求職陷阱。張提醒在求職期間，要好好保管個人財物，財物要跟身。另外，求職者要了解公司背景及規模、如對方提出異常優厚薪金及條件，要抱着懷疑的態度。最後，如發現工作性質有可能違法，要保持警覺及拒絕任何違法行為，例如借出個人銀行戶口、使用他人信用卡購物，或將購買得來的貨品交予他人等行為，而可獲取薪金。