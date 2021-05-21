轟港府屢漏病例或致內地通關卻步　何栢良反對大幅度放寬防疫

新冠肺炎禍延本港近年半，惟因港府防疫一再甩漏，導致與中國內地通關遙遙無期，而香港過去27日零本地無源頭個案的記錄，卻因1宗4歲男童病例而「斷纜」。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早(21日)在電台節目表示，若港府希望與內地及澳門通關，關鍵是國家衞健委是否接受香港有1宗「搞不清」的個案，並認為港府可將該宗4歲男童個案列為疑似病例，但他指即使本港疫情放緩，亦不贊成大幅度放寬防疫措施，以免疫情反彈。

他解釋指，由於本港每隔一段時間就出現個案走漏情況，相信正是內地當局所擔心，有個案在本港未證實確診，但入境內地時卻驗出病毒，包括在深圳和上海，部分人更在內地引爆群組感染。

對於專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指，該名4歲男童患者可能早於1月已確診，或因雙重感染導致檢測受干擾，何認為其結論並沒有正面證據支持，但認為在可掌握的資料有限之下，提出不同可能性屬合理。

另外，何批評政府將市民接種新冠疫苗後出現的身體狀況，形容為「異常事件」屬誤導，是對疫苗的污名化，認為應該改名，並要以年齡組別區分，交代打針後出現身體狀況的背景數據，例如面癱、中風和心臟病。他表示不明白為何醫院管理局仍未能夠做到，關注究竟是醫管局不願意發放相關資料，抑或是在數據分析方面「不濟」，不夠精準。

何又提及美國、加拿大及新加坡等地均已批准12至15歲青少年接種由內地及德國研發的復必泰疫苗，認為香港家長應正面看待打針。他指出，年輕人免疫反應較強，打針後發燒的情況會相對稍多，但重申無任何證據證明接種新冠疫苗有額外風險。