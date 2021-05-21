新地標啟德空中花園今開放　增航空元素模仿機身及機翼造型

市民出行又有新去處！政府早前推行啟德發展計劃，冀令昔日啟德機場跑道一帶煥然一新，其中位於啟德前跑道啟德空中花園是主要項目之一，除提供休憩場所外，更能加強區內連通性。土木工程拓展署宣布，啟德空中花園將於今日（21日）開放，該空中花園為本港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園，相信能成為啟德發展區內的嶄新地標。

啟德空中花園全長約1.4公里，佔地約兩公頃，遍植花木。土拓署表示，空中花園北面連接未來的都會公園，南面則接駁啟德郵輪碼頭、啟德跑道公園、日後的旅遊中樞發展項目，以及將來位於花園兩旁的發展項目和前跑道兩旁的海濱長廊。

為讓市民重拾對昔日啟德機場的情懷，空中花園以航空為設計主題，其中園景平台的伸展式設計，則刻意模仿機身及機翼造型；北面半月形園景廊的外形，亦是參照了機橋設計；花園兩端地下刻上「13」及「31」數字，模仿舊機場的「13/31跑道」。花園內亦種植了超過80種樹木和灌木，其中園景廊劃分為春、夏、秋、冬四個區域，展現四季不同的色彩，凸顯本地植物的多樣性。

該署補充，空中花園內設有三個架空廣場，分別為「花園廣場」、「草地廣場」及「噴泉廣場」，而位於花園南面的「地面廣場」設有露天劇場，可供進行休閒娛樂活動。由今日起至11月30日，市民可以透過「期間限定」的三維擴增實境手機應用程式，在空中花園的「打卡位」拍攝各款有趣照片，提升遊樂體驗。