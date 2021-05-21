兩警涉非法謀利及持不明財產受查　另一人秘撈遭紀律處分

澳門廉政公署昨日(20日)公布的《2020澳門廉政公署工作報告》中，提及3宗治安警察局警務人員涉及違法行為，警方今日(21日)回應表示高度關注事件，會積極及全力配合廉署的調查工作，並指已就3名涉案警員展開紀律程序，其中1人已被科處罰款紀律處分，另外2人則仍在處理。

首宗個案涉及1名警務人員於2018年至2019年期間，在多個網絡平台銷售美容產品的事件，警方於前年(2019年)9月接獲廉政公署通報後，因有迹象顯示該警員涉嫌違反現行《澳門公共行政工作人員通則》的專職性原則，已隨即就事件展開紀律程序，並於去年4月3日完成調查，涉案警員已被科處罰款紀律處分。

第2宗個案顯示，警方於去年4月接獲廉署通報，指1名警員於2015年至2017年期間，涉嫌協助他人非法借貸，並從中收取介紹費，相關借貸行為涉及高利貸犯罪活動。雖然涉案人員已於前年退休，但因其涉嫌觸犯《刑法典》第219條「暴利」罪，被送交檢察院偵辦，警方已於去年4月27日依職權對該名警務人員提起紀律程序。

至於第3宗個案，由廉署在4月已作公布並揭發1名現正被羈押的警員，持有來源不明的相當巨額財產，涉嫌觸犯《財產及利益申報法律制度》規定的「財產來源不明」罪及「資料不正確」罪，案件一併被送交檢察院偵辦。警方已將個案涉及違反紀律部分合併，於前年6月28日對涉案人員提起紀律程序，目前仍在處理當中。