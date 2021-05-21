涉擅查前夫債主資料　稅局職員脫罪

税務局女文書助理涉嫌在5年前，在未經授權下進入稅局中央電腦系統，查閱其前夫的債主夫婦之個人資料。她否認兩項不誠實使用電腦罪，案件今年2月在東區裁判法院開審，至今天（21日）作裁決。暫委裁判官陳志輝表示，由於控方沒有傳召被告的同組同事作供，無法肯定被告工作的組別如何分工，不能排除被告工作上有需要查看納稅人的個人資料，故裁定被告罪名不成立。

55歲被告黃綺芳，自1998年已加入公務員行列，被控2項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪。控罪指她於2016年2月17日及19日，在灣仔税務大樓27樓不誠實地取用税務局中央電腦系統。控方案情指，被告的前夫欠案中男事主200萬港元後未還，更約男事主與對方的妻子到所住附近見面。男事主問被告的前夫如何取得自己的資料，獲回應「你唔記得我老婆喺邊度做咩？」，引起男事主懷疑，於是報案。審訊時辯方主要爭議案發時，被告是否已獲授權登入，以及登入電腦的是否被告本人。

被告任職文書助理，主要負責影印、寄信、檔案管理，有時亦需要用電腦，有自己的登入帳戶。裁判官指，本案的核心問題，在於被告工作的評稅組沒有同事出庭作供，講解其組別的分工，故不能肯定其工作範圍，亦不清楚被告是否需要用個人帳戶登入電腦查資料。加上有其他組別的文書助理作供，指被告也有可能要更新納稅人的資料，故不能作出唯一合理的推論，確定被告是不誠實取用電腦。