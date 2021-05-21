區議員宣誓在即 曾參與或借出議辦作初選不排除被DQ

立法會早前通過的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，政府今日(21日)刊憲正式生效。消息指，發起或參與去年民主派「35+」初選人士，就算在名單上並非排頭位，以及曾提供議員辦事處作初選票站者，不排除會被取消就任資格(DQ)。

現職區議員最快下月獲安排宣誓。涉參與去年民主派35+初選被捕的55人當中，有25人是區議員，14人已離任，而25人中15人正還押監獄，10人獲保釋。還押的15人中，13人已離任，包括被判喪失議席的荃灣區岑敖暉及南區袁嘉蔚，目前只有身兼東區區議會副主席的趙家賢和沙田區議員岑子杰仍然在職。至於保釋在外的10人，東區的鄭達鴻已離職，只有民協2名區議員表明願意宣誓，其餘則暫未交代。

在民主派初選中，有9支名單以團隊形式參選，排在各名單第2位、第3位的至少涉及13名區議員，其中西貢區的黎銘澤早前拒絕宣誓並辭任，九龍城區的李軒朗則被法庭裁定非妥為當選，區議員議席已懸空。消息指，無論是否排在名單首位，凡參加初選者不排除會被DQ；區議員提供議員辦事處作初選之用，亦可能定性為協助顛覆國家政權，雖則未必因涉違反《港區國安法》而被起訴，但亦同樣可被DQ其參選資格。

事實上，泛民和抗爭派與去年在全港多區設立200多個初選的實體票站，雖則政府事前一再強調，若議員辦事處用於執行與區議會無關的職務，有關開支將不獲發還，但多名區議員仍借出議辦作票站。事後有區議員接獲當區民政事務處通知，表明其整月的營運開支發還將不獲處理，涉及租金、職員薪酬及水電費等。有團體曾到警署報案，指控多名區議員當時曾借出議員辦事處作初選票站，要求警方立案調查並嚴正執法。