港大科大跟風谷針　擬要求學生職員接種疫苗或檢測

繼早前香港中文大學要求學生接種新冠肺炎疫苗或自費兩周一檢，方可獲優先分配宿位及使用宿舍空間。香港科技大學及香港大學疑先後倣效，科大要求學生及教職員於9月新學期前接種疫苗，否則須交病毒檢測報告；而港大則要求新學年入住舍堂及學院的宿生接種疫苗，亦可以每周自費檢測替代。

香港科技大學校長史維等管理層今日(21日)向全校師生發電郵，指鼓勵全部在校學生、教職員、合約員工在9月秋季學期前接種疫苗。若任何人因醫療緣故而未能接種疫苗，必須定期向校方提交檢測結果。檢測及報告細節會其後公布。若有教職員或學生在安排接種疫苗或檢測遇到財務困難，大學會提供幫助。目前校方正與政府協調，安排現場疫苗接種服務。

此外，消息指，香港大學中央管理小組將要求新學年所有入住舍堂及學院宿生接種疫苗，或每周自費進行檢測。

自中大上周要求學生接種疫苗，東網記者曾向多間院校查詢。當時港大表示，有既定機制分配宿位，接種疫苗非考慮因素。科大則表示，正就新學年的各項事宜研擬可行方案，一切以所有成員健康為主要考慮。本報正向科大及港大查詢事宜。