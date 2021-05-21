料2030年可達完全無人駕駛階段　運房局研新例規管

政府現時透過「車輛行駛許可證」容許自動駕駛車輛(即無人車)進行測試，惟存在不少限制。運輸及房局計劃為無人車訂立新規管制度，以新的發牌方式，方便無人車進行測試等，料2022年上半年可向立法會提交草案。運房局副局長蘇偉文今(21日)引述專家預估，稱或要到2030年前後，無人車科技才達到完全無人駕駛階段，但未必能廣泛應用，故希望提供框架作測試。

運房局建議在《道路交通條例》下訂立一條附屬法律，令無人車不需申請「車輛行駛許可證」，改以「運作牌照」代替，相關車輛要通過檢驗及取得許可證才可進行測試。立法會交通事務委員會今討論相關事宜，蘇偉文稱截至上月底，運輸署已向6個機構就11部無人車輛發出「車輛行駛許可證」。他指由於無人車屬自動系統控制，現行法例的司機責任未必適用，而無人車科技日新月異，故需要構思一個新框架，方便業界測試及應用。

對於有議員關注局方是否有鼓勵使用自動駕駛車輛的措施，蘇強調當局在推動智慧出行時，已有涵蓋自動駕駛一環，並引述專家指相關科技要到2030年前後，才可達致完全無人駕駛。

另外，港府早前暫時把「公共交通費用補貼計劃」每月開支水平放寬至200港元，並把補貼上限增至500港元，期限直至今年年底。有議員提出把該臨時措施恒常化。運房局副秘書長黃珮玟回應，補貼涉及公帑使用，在考慮長遠安排要審慎理財。她又稱局方正與接觸個別電子繳費系統營辦商，冀把交補計劃擴闊至其他電子支付平台，惟細節複雜，現仍在研究當中。