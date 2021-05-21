荃灣富婆墮電騙陷阱失近800萬　警拘28歲無業漢

警方經深入調查後，昨日(20日)偵破一宗電話騙案，以涉嫌欺騙手段取得財產，在筲箕灣拘捕一名28歲本地無業男子，他涉嫌於去年9月充當假冒內地官員電騙黨的特務，騙去一名70歲退休富婆790萬港元。

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，去年9月18日，一名70歲本地退休婦人，於荃灣綠楊新邨寓所收到騙徒電話，對方自稱「香港行政法院」職員，指受害人在內地干犯貪污罪行，雖然受害人極力否認，但騙徒隨即將電話轉駁至一名自稱「上海公安」的騙徒，迫使受害人使用金錢以示清白。其後，騙徒於9至12月期間，持續與受害人保持聯絡，通話期間，騙徒得知受害人持有3個物業。

至12月30日，一名自稱特務的騙徒前往受害人的寓所，當時受害人獨自在家，騙徒即帶她乘的士前往中環一間持牌借貸公司，以其中一個物業進行按揭借貸，借款300萬港元。翌日，騙徒食髓知味，再次押送受害人到借貸公司做按揭借貸，再借300萬港元。其後，受害人按騙徒指示，將600萬港元存入自己銀行戶口，並將銀行卡及密碼交予特務，騙徒自此逃之夭夭。

至今年3月12日，受害人發現其存款連同600萬貸款全數不見了，總損失達790萬港元，始知道受騙報警求助，案件交由東九龍總區重案組跟進，經追查後，警方鎖定該名特務騙徒的身份及地址。警方於昨日在筲箕灣拘捕一名涉案的男子，在其寓所檢獲證物，包括受害人的銀行卡、及騙徒與受害人溝通的手機。

據悉，被捕男子報稱無業，沒有案底，他承認以特務身份進行詐騙，並聲稱亦為去年11月為假冒官員電騙案的受害人，損失1萬港元，惟他沒有報警。他在本案中，獲得約3.8萬港元酬勞。據了解，受害人退休前為收銀員，甚少到內地，她所持有的2間地舖及一個住宅物業，均為離世丈夫留給她的遺產。警方仍在調查案件，希望尋回受害人的失款。

莫子威指出，本案的特務騙徒與以往的案件中的有所不同，騙徒「進取及狼死」，並且非常主動，以求「呃到底、呃到盡，呃到受害人血本無歸」，因此經常致電受害人教導她準備進行按揭借貸的文件，甚至趁受害人的兒子不在家時前往其寓所，一起乘的士到中環借貸公司借錢，當取得支票後，再陪她到銀行入票。

他呼籲銀行或財務公司，提高警惕，留意客人是否電騙受害人。同時，市民預防電騙，除了立即收線外，亦可與親友分享事件，提高親友小心防騙的意識。

據悉，受害人擁有的2間地舖，均在其綠楊新邨住所附近，其中一個舖位特別巨大，除地下外，還包括1樓及2樓，2間舖的價值約6000萬港元。受害人借貸後，分作12期還款，頭11期每月還款5.4萬元，最後一期則還300萬港元。