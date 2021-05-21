政Whats噏：議規會諮詢全體議員　無理缺席將受財政處分

立法會早前開始商議修改《議事規則》，議事規則委員會今日(21日)向全體議員發信，擬修訂《議事規則》以及《內務守則》，當中包括就各委員組成、處理點算法定人數新增財政處分，同埋規定議員出席會議嘅衣飾等提出建議。議員須於下周五（28日）之前交回問卷。

議規會建議就委員人數設定上限，事務委員會同法案委員會嘅人數上限分別為20人同15人，而每個議員最多同時出任6個事務委員會委員，每個會期亦會邀請議員互相協調組成名單，方便分配會期嘅委員會席位。

至於選舉委員會正、副主席方面，所有提名需要喺期限前以電子方式提交，投票時主持不得聽取規程問題或者受理議案，候選人亦冇得陳述政綱；如果主席一職冇提名，就由委員排名最先者當選。

過去立法會多次出現法定人數不足而流會嘅情況，議規會就決定當會議因人數不足而休會，對並無有效理由而缺席嘅議員逐次施加財政處分，金額相當於議員每日酬金，即3400港元，同埋規限議員唔可以喺主席點算人數後離開會議廳，直到有足夠法定人數開會或者休會持續為止。

另外，議規會建議議員淨係可以着商務衣飾出席立法會會議，明文規定唔可以着有標語、口號嘅衣物，同時列出清單，包括T恤、短褲、牛仔褲、拖鞋、涼鞋等一律被禁止。睇怕議員之後都要留意返，唔可以再求其着件T恤就出席會議喇。