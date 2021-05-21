經勞工處求職成功率僅33%　團體促增就業中心加強服務

新冠肺炎疫情持續逾年，嚴重影響本港就業情況。有關注團體就本港現有的就業支援服務進行意見調查，發現逾6成受訪者選用勞工處服務求職，惟當中約66%人未能成功就業，即成功率僅約33%，對該處跟進服務感滿意的人亦只有約6%；反觀約3成使用再培訓機構服務的受訪者中，則有逾6成人成功就業。團體促勞工處設更多就業中心，以加強實體就業支援、並擴大跟進服務範圍。

關注綜援低收入聯盟於上月17日至本月13日，就本港現有各種就業支援服務進行調查，共訪問208位18歲以上人士。結果發現，約3成人正值失業、約22%人開工不足。而最近一年，有62%人經勞工處找工作、約32%人經再培訓機構服務找工作、另有約16%人使用福利機構服務找工作。

調查亦指出，經勞工處找工作的受訪者中，有約66%人未能成功就業，他們認為原因與本港整體工作機會減少、勞工處提供的工作以及支援不足有關。相反，經再培訓機構服務找工作的受訪者中，有63%人能成功就業，成功率較勞工處服務高近一倍。而使用福利機構服務找工作的人中，有約38%人認為其跟進服務良好，遠較使用勞工處服務、而滿意相關跟進服務的6%人多。

負責調查的團體認為，政府應加強就業服務角色，建議勞工處擴大跟進服務範圍，同時設立更多就業中心，顧及未能參與網上招聘或在網上申請工作的人。上述團體亦特別提到，以現金支薪的兼職或散工因文件問題，難參與疫情下推出的「特別愛增值」計劃，促當局彈性放寬入讀。嶺南大學社會學科學及社會政策系助理教授歐陽達初亦表示，縱然失業率有回落迹象，政府仍需要加強力度，投入資源於就業服務及職業培訓，以確保較弱勢的求職者得到支援。