港鐵免費開放高鐵站予本地遊　約200元團費一天即爆滿

中港兩地因疫情而「封閘」，廣深港高速鐵路香港段已停擺近1年半，據知，港鐵近日出招救亡，開放石崗高鐵車廠與西九龍站予本地遊旅行團參觀。有旅行社職員今(21日)稱，昨日才張貼行程，今天經已爆滿。旅遊業議會表示，如果反應理想，期望可與港鐵商討延長開放時段。

斥資864億元興建的廣深港高速鐵路香港段因疫情停擺，近日港府放寬本地遊，港鐵便開放高鐵站予旅遊業。在旅議會已審批的276間公司中，有數間旅行社以參觀石崗車廠為行程，中旅社的「城市尋趣之旅」本地遊行程中，以「首次開放」高鐵石崗車廠，與「客人可在車廠內動感號列車上一等車廂就坐及拍照」為招徠，並有職員講解，客人亦可參觀指定維修軌道，然後再到荃灣南豐紗廠，最後往尖沙咀九龍公園，團費每位258港元起，網站稱只辦6月6日與20日兩團。

東和旅遊亦推出類似旅行團，形容石崗車廠為「特別開放」，甚至可參觀駕駛室，連同其他行程，團費每位298港元。另外，東海旅遊職員說，只設有6月6日24人的一團，昨日才張貼行程，今天經已爆滿。有旅遊業界指出，上周港鐵方面有向業界表示可在5、6月開放高鐵站，叫業界報名，反應踴躍，很快爆滿。

據指港鐵會在5月28日至6月6日兩周，逢周五、六及日開放高鐵西九龍站，每日提供4個時段予本地團，而石崗車廠的開放觀光時間則為5月30日、6月6及20日，設3至4個觀光時段。每節只限一團，每團不超過30人，每節亦有參觀時段限制。

旅議會主席黃進達表示，早前與港鐵商討，有否項目可開放予旅遊業界。他認為，如業界反應理想，可商討延長開放時段，但始終涉及行車與路軌，有一定安全性，故要再商討。

根據港府與港鐵協議，當高鐵客量少於預期15%時，政府全資擁有的九廣鐵路需承擔70%虧損，早前有估計指政府「填氹」金額或高達4.3億港元。