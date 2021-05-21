哥倫比亞人來港製毒　與3港人囚14至逾20年

警方毒品調查科前年1月在沙頭角一間村屋搗破製毒工廠，檢獲共重24公斤可卡因鹽酸鹽，市值逾3600萬港元，並揭發有哥倫比亞籍人士受聘來港製毒，與3名本地男子一同被捕。他們今天（21日）在高院原訟庭承認製毒和販毒罪名，被判監14年4個月至20年8個月不等。

4名被告依次是林靖峰（23歲）、葉偉海（28歲）、哥倫比亞籍男子Noriega Martinez Jose Luis（40歲）及劉旭亮（28歲）。首3名被告被控一項製毒罪，指他們於2019年1月21日在沙頭角塘肚坪村一間村屋，非法製造可卡因鹽酸鹽。第四被告劉旭亮則被控一項販毒罪，指他於翌日在沙頭角公路石涌凹一個貨櫃辦公室外，非法販運811克可卡因鹽酸鹽。

案情指，2019年1月21日晚上8時許，警員到達控罪所指的塘肚坪村村屋，目睹首3名被告正在搬水桶或手執汽油噴槍，見到警員後即時逃跑，最終都被警方制服拘捕。警方在現場檢獲多罐汽油、11桶共重約18.5公斤已製成的可卡因、7袋共重6公斤的固體可卡因鹽酸鹽，以及一些製毒工具，包括攪拌機、電爐及電子磅等；另外又搜出71桶異丙醇及硫酸等化學物品。同一晚，警方在距離塘肚坪村5分鐘車程的石涌凹一個漁場發現第4被告，第4被告見到警員一度駕車逃走，但最終被捕。警員在他的私家車搜出811克可卡因鹽酸鹽。警誡下，首及次被告承認受聘「睇水」，監察第3被告製毒，一名內地男子承諾給他們10萬港元報酬，而案發時他們已收取3萬港元。第3被告則稱，他在哥倫比亞認識一名中國籍男子，對方以2萬美元邀請他來港製毒，並為他辦理簽證及安排酒店住宿來港，但被捕時仍未收到報酬，只從次被告拿到5000港元生活開支。

辯方今天求情表示，首及次被告因誤交損友，為賺快錢才犯案。第3被告年輕時在家鄉曾參與製毒，後來他一度改邪歸正，創辦汽車維修的事業並成家立室，生意本來也不俗，但遺憾地他最終接受了其中一名客人的邀請來港犯案。法官表示，案中製毒工場的規模無疑龐大，涉案毒品的數量亦多，第3被告越洋來港犯案更有具加刑因素，除了被告及早認罪外，無額外減刑理由。首及次被告的量刑起點為監禁31年，法官考慮他們認罪，各判他們監禁20年8個月；第3被告的量刑起點為監禁33年，他曾表示願意協助控方舉證，雖然控方未有揀選他任控方證人，但法官接納其口供有助控方案情，決定給予他約四成刑期扣減，最終判他監禁19年9個月。至於第4被告，法官按照販毒案的量刑指引，判他監禁14年4個月。