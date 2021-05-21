浸大停辦通識教育課程　聯招報讀生下周一前須改選科目

隨着政府以「公民及社會發展科」取代通識教育科，並把課時減半，改為「達標」及「不達標」，該科的重要性大減，師訓的需求也隨即減少。大學聯合招生辦法(JUPAS)日前公布，香港浸會大學將停辦「地理/歷史/社會學及通識教學(雙學位課程)」，報讀有關課程的考生須在下周一(24日)前改選。浸大回應指，有關安排是校方按社會需求作出的檢討，課程的學額會撥入「地理/歷史/社會學及個人、社會及人文教學(雙學位課程)」。

「地理/歷史/社會學及通識教學(雙學位課程)」的學生除了修讀通識教育，也要選擇地理、歷史或社會學作主修，畢業時將獲頒2個學位，並具備認可教師資格。翻查資料，去年共有2,376人申請有關課程，其中192人把課程列入首三志願，而成功錄取則有11人，平均17人競爭1個學額。聯招網站顯示，申請該課程的學生須於下周一前改選。如無作出更改，將會自動刪除該課程選擇，並順延到列表下一個選擇。

浸會大學回覆指，校方一向按既定的政策收生，並因應社會需求，不時就課程開辦的情況作出檢討。因應停辦，大學已按照既定機制，盡早通知已報讀該課程的申請人，並解釋改選安排。該課程的學額將撥入另一個課程「地理/歷史/社會學及個人、社會及人文教學(雙學位課程)」(課程編號：JS2690)。至於現正修讀的同學可選擇調整修課內容，大學會就此與他們保持緊密溝通和作出相應安排。

浸會大學停辦通識教育學位課程後，下學年僅餘港大教育學士及社會科學學士(雙學位課程)提供本科通識師訓課程。至於教師教育文憑課程，中大、浸大及教大均設通識學位相關課程。