租置屋1.5折推售　最平7200元首期做業主　最大單位估值達726萬

房委會新一期綠置居計劃今日(21日)開始派發申請表，而「租置房屋計劃」屋邨回收單位亦同步派表，共涉及39個屋邨。根據租置計劃回收單位的售樓簡介文件所示，最貴租置房屋為長沙灣區的李鄭屋邨，需要109.4萬港元，以市值1.5至1.8折計算，估計市值高約605萬至726萬港元；至於最便宜的單位為屯門區良景邨，只需14萬港元即可入手，以首期最少5%計算，即7,200港元首期已可做業主。而長沙灣區李鄭屋邨及大埔區富亨邨均上榜最大面積單位，實用面積達544呎；最小單位為大埔區太和邨，實用面積僅121呎。

位於長沙灣區的李鄭屋邨是上述文件提及的所有租置房屋中，唯一有出售過百萬港元單位的屋邨，其入伙年份為1984至1990年，屋邨內租置房屋的座數共有10座，單位的實用面積最小只有231呎，最大有544呎，其544呎單位亦為目前全港出售租置房屋中最大單位之一，此屋邨的單位售價由37.3萬港元至最貴109.4萬港元。

而最便宜的租置房屋單位則為屯門區良景邨，入手價只需14萬港元。其入伙年份為1988至1990年，屋邨內租置房屋的座數共8座，實用面積最小為150呎，最大有443呎，售價範圍最平由14.4萬港元至最貴53.5萬港元。

至於最大單位除長沙灣區李鄭屋邨外，更有大埔區富亨邨，入伙年份為1990至1991年，屋邨內租置房屋的座數共8座，單位實用面積最小為150呎，最大可達544呎，售價範圍由18.8萬港元至82.5萬港元。

最小單位則位於大埔區的太和邨，入伙年份為1989至1990年，屋邨內租置房屋的座數共9座，其中實用面積最小的單位僅121呎，最大有489呎，售價範圍由17.1萬港元至86.2萬港元。

然而，以上出售單位的實用面積及售價僅供參考之用，往後或會更新，因房委會仍未公布有關可供出售單位的最終定案，詳細資料將於開始選購前公布。