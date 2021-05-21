企業採用遙距營商新模式　政府支援計劃批出3.4萬宗申請　

新冠肺炎疫情持續逾一年，不少企業均轉向使用遙距營商模式，更成為疫情下的新常態。政府去年推出遙距營商計劃，支援企業採用資訊科技方案，最新共接獲38,000宗申請，並批出當中34,000宗申請。

創新及科技局副局長鍾偉強今日(21日)出席活動時表示，疫情改變了固有的營商及生活模式，令公司更廣泛地應用科技進行網上營商，而過去一年多大家均很熟悉視像會議的應用。鍾表示，遙距營商十分依賴互聯網的連接，亦要謹記培訓相關的人才。

政府在疫情下推出遙距營商計劃，鍾提及企業的反應熱烈，共接獲38,000宗申請，並批出當中34,000宗申請，其中95%是中小型企業。鍾又指香港的初創企業生態蓬勃，本地企業透過創新及科技基金提高生產力，初創企業已增加到3,300多間。他形容創科的舞台很大，同時鼓勵企業到其他地方發展。

此外，香港科技園為培育科技人才，並促進香港成為創新及科技發展的區域樞紐，一直舉辦創業培育計劃，今年有破紀錄的165間初創企業「畢業生」。創新及科技局局長薛永出席活動時表示，創科企業是政府的重要夥伴，而政府至今已投入逾1,100億港元提供不同資助計劃支持創科發展。他又指，政府透過不同的計劃培育本地以至外國科技人才，同時鼓勵他們把握機遇。