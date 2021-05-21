羅冠聰黃台仰等人呼籲歐盟成員國　暫停與中國引渡條約　

涉嫌違反《港區國安法》被警方通緝、現流亡海外的前香港眾志常委羅冠聰、「本土民主前線」前召集人黃台仰等50多名流亡人士聯署，要求歐洲聯盟成員國暫停跟中國的引渡條約。聯署者包括來自香港、維維吾爾族、西藏、台灣、內地的流亡人士。他們的聯署聲明，發給歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩等人，呼籲歐盟成員國採取緊急行動，暫停歐洲與中國的雙邊引渡協議。有學者批評該批反中亂港人士擔心被引渡，「淆底」才出此下策。

聯署聲明指出，對流亡民運人士來說，歐洲是一個安全的天堂。而有關的引渡條約，不但令他們對在歐盟各國的自由往來，產生了潛在的恐懼，也令他們對自己的結社和表達自由感到憂慮，擔心中國會向歐洲提出引渡安排。目前有十個歐盟成員國，跟中國有引渡安排，包括比利時、法國、意大利、葡萄牙、西班牙等。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指出，該批反中亂港人士為自己個人利益進行聯署，可見他們非常擔心自己會被引渡回來，完全沒有考慮過其他國際刑事罪犯，縱容罪犯逍遙法外。他又相信，歐盟各國亦未必「聽佢哋講」，同時促請港府盡快出聲明反擊。