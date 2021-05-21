欲打疫苗而進行身體檢查　心臟科醫生：隱性冠心病患者急增

接種新冠疫苗後產生不良反應屢見不鮮，當局建議市民接種前可諮詢醫生意見再作決定。有心臟科醫生指出，近月不少市民因想接種疫苗來進行身體檢查，當中更驗出不少隱性心血管疾病患者，需做通波仔手術治療病情。醫生透露，以往在私院預約做通波仔手術只需2至3日，現在需要1至2星期，可見預約爆滿。

心臟科專科醫生梁達智指，近月不少新症或很長時間未有覆診的人士前來求診，大部分都表示想接種新冠疫苗。他指，一般會先為他們抽血做三高測試，如病情嚴重，會再做冠狀血管造影。他認為此舉屬好事，間接令人關注自己的身體情況，亦因而揭發不少隱性心血管疾病患者，需做通波仔手術治療。他建議，病人術後最少觀察3至6個月再決定能否接種新冠疫苗。

心臟科專科醫生王泰鴻則稱，他今早（21日）為一名60歲女士進行通波仔手術，該女士日前因想接種新冠疫苗來進行身體檢查，始揭有3條血管嚴重收窄，需為她置入3個支架。他亦觀察到，前來進行身體檢查的人以50歲至70歲居多，當中亦不乏年輕人。