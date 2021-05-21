本港4月份消費物價指數按年升0.3%　主因交通費用上升

政府統計處今日(21日)公布本年4月份的消費物價指數，根據綜合消費物價指數，4月份整體消費物價與去年同月比較上升0.7%，較今年3月份的相應升幅0.5%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數於今年4月份的按年升幅為0.3%，主要是由於本地交通費用上升和汽油價格升幅擴大所致。

各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2021年4月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水上升23.5%、公營房屋租金上升11%、交通上升1.5%、食品上升1.1%、衣履上升0.7%、雜項服務上升0.3%。2021年4月份錄得按年跌幅的類別為私人房屋租金下跌1.5%、煙酒下跌0.3%、雜項物品下跌0.3%。

政府發言人表示，4月份基本消費物價通脹率輕微上升至0.3%，主要反映港鐵提供較少車費折扣和巴士車費增加，令本地交通費用上升，消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然非常溫和。發言人續指，展望將來，由於本地經濟仍然在低於生產容量的情況下運行，整體價格壓力在短期內應保持輕微。