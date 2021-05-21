66%街市檔販因額外成本反對電子消費券　政黨籲改為現金發放

政府將為合資格市民提供5000港元的電子消費券，預計暑假期間開始接受登記，雖然政府向公眾街市每個檔攤提供安裝付款設備資助，以增加街市使用電子支付比率，但有政黨今(21日)公布調查發現，有66%街市檔販指不會安裝相關系統，因不懂得操作，亦會帶來額外成本，又有75%人認為不會加大生意額。政黨指措施會令商戶帶來額外成本，最終只是幫了大財團，呼籲消費券改為現金發放。

有政黨在本周訪問了九龍西7個室內街市，包括北河街街市、保安道街市、土瓜灣街市、紅磡街市、何文田街市、九龍城街市及花園街街市，共140個乾濕貨檔販對電子消費券的看法。結果發現有75%受者訪指，電子消費券難以增加顧客數量，故不會令生意額增加，因顧客大多為不懂使用電子支付系統的長者，更有66%人指不會安裝電子支付系統，因不懂得操作、不能立即過數、帶來額外成本及手續費過高等。另外，有87%受訪者指政府應直接向市民派發現金，亦有18%人支持派發實體消費券。

政黨指電子支付會帶來額外成本，縱使現時暫免收取行政費，但計劃結束後亦會收費，批評電子消費券是政府偏幫大財團的伎倆，苦了街市小商戶。政黨建議把措施改發為現金；要求儲值支付工具營辦商降低行政費，以減輕檔販經營成本；針對長者宣傳教育計劃等。