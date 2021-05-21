駐台經貿文辦本周二突關停　港府斥台方支援黑暴致兩地關係受損

港府本周二(18日)公布暫停駐台經濟貿易文化辦事處的運作，今(21日)再發聲明，指由於經貿文辦已難以達到最初成立的目的，同時為保障駐台香港人員的安全和權益，決定暫時關閉經貿文辦，辦事處所有香港人員亦已離台返港。

港府表示，台方多次粗暴干預香港事務，包括推出「援港專案」，並單方面在台港經濟文化合作策進會下設立「台港服務交流辦公室」，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供支援，挑釁行徑與促進港台兩地交流合作的原意背道而馳，亦不符合策進會成立的初衷，對台方行徑表示遺憾。

政府續指，台方一連串行徑嚴重破壞港台關係，令經貿文辦在台灣的運作環境日趨惡化，並舉例指經貿文辦人員亦曾受島內激進人士威嚇，令留駐人員面臨不穩定因素，推展港台交流空間日漸收窄，會密切留意情勢發展，並通盤考慮經貿文辦的未來路向。

翻查資料，港台經濟文化合作協進會於2010年成立，作為港台兩地磋商合作的非官方平台，旨在讓兩地良性互動。經貿文辦亦翌年12月在台北市開始運作，在「九二共識」的基礎上，促進香港與台灣在經濟、貿易和文化等領域的往來和交流。