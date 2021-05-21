男學生涉指揮示威者堵路　阻礙罪成還押候判

去年5月27日旺角有人遊行示威反對《港區國安法》，一名男學生被指站在示威者前排大喊，指揮其他示威者擲垃圾出馬路阻擋警察．經審訊後，涉案男生今(21日)在九龍城法院被裁定在公眾地方造成阻礙罪名成立，裁判官下令將他還押至6月4日判刑，期間為他索取背景報告。

控方案情指，拘捕警員案發當日身穿便衣執勤，在旺角花園街及山東街交界一直監視示威者活動，看見20歲被告李澤楠站在示威者前排，向其他示威者大喊，叫示威者擲垃圾出馬路阻擋警察。警員見示威者欲聽從被告吩咐，遂上前把被告拘捕。

裁判官梁嘉琪裁決時，接納控方證人誠實可靠，雖然辯方指現場人士均戴口罩，質疑拘捕警員無法確認被告有叫人擲垃圾，叫囂的是被告身後其他示威者，惟裁判官認為拘捕警員當日負責觀察現場，焦點集中被告身上，不認為存在身份辨認問題。

裁判官又指出，辯方指稱被告案發時有戴口罩，但呈堂片段卻顯示，被告被帶上警車時沒有戴口罩。此外辯方亦對控方呈堂的錄影片段提質疑，指片段中事發馬路上沒有垃圾袋，裁判官就認為在片段中的時間，警方已到場清理。另外，審訊時辯方傳召被告的大學同學作供，指當天與被告到旺角逛街和吃飯，事前不知道事發路段有示威。證人指被告並無叫囂，他們離開時被告遭拘捕。惟裁判官質疑為何證人在被告遭拘捕時，會放下被告及離開，到被告被帶走後，證人亦沒有嘗試到警署協助被告。裁判官因此不接納辯方證人證供，認為只是砌詞。