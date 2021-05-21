逃出理大後訛稱無身份證　男生誤導警方罪成

2019年11月大批示威者佔據理工大學校園，2名被困在內的中學生於自願離開時，涉嫌向警員訛稱沒有攜帶身份證，警員其後在其中一人的鞋內找到他們的身份證。事後2人各被控一項提供虛假資料意圖誤導警員罪，其中一人早前已認罪，另一人則不認罪後受審，至今天（21日）在九龍城法院被判罪成。裁判官先為被告索取感化及社會服務令報告，續准被告保釋至6月7日判刑。

同案兩名被告分別是18歲鄭啟駿及16歲李佳豪，他們被控於2019年11月21日，在尖沙咀康達徑尖東救護站，在救護車內訛稱當時沒有身份證明文件，企圖誤導警務人員。承認控罪的鄭早前已被判感化18個月；裁判官今日就李的審訊作裁決。

裁判官今表示接納警員的供詞，裁定被告救護車上自願向警員招認。當時警員發現鄭的鞋內藏有他們2人的身份證後，李就表示是在理大內受人教導，認為只要藏起身份證便能隱藏身份，使警方無法起訴他們。裁判官續指，警員向被告的查問清晰，被告依然多番表示沒有身份證，推論被告是明知身份證被藏起，為了躲避刑責，便謊稱沒有帶身份證。

辯方求情指，被告當時僅15歲，因心智不成熟，並受同輩影響才干犯本案。他在警員查問下，已經即場把事件和盤托出。辯方遂冀法庭考慮被告年輕、案件性質不嚴重等因素，先行為被告索取感化及社會服務令報告。最終裁判官決定先為被告索取報告後才判刑。