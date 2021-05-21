港大揭新冠病毒令血管機制受損　口服標靶藥可紓肺部炎症

新冠肺炎肆虐本港逾年，不少確診者出現血管受損的問題，港大醫學院公共衞生學院為探究該致病機制進行研究，發現新冠病毒會通過感染氣管上皮細胞，引發其釋放細胞因子，間接刺激及導致肺部血管內皮細胞發炎，從而對肺部血管造成傷害，產生血管滲漏。團隊亦揭，口服標靶治療藥物伊馬替尼(Imatinib)，可減低新冠病毒於肺部血管內皮細胞引發的炎症，達致抗炎效能。

該研究由港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉帶領，揭示新冠病毒損害肺部和血管的致病機制。陳指，研究發現新冠病毒會引起氣管上皮細胞和肺部血管內皮細胞之間的相互作用，從而導致嚴重肺損傷及血管疾病。

此外，由於人體對新冠病毒出現過度的炎症反應，又稱為細胞因子風暴，會導致新冠重症患者病情惡化。該院助理教授許珮茵指，伊馬替尼又稱為格列衞(Gleevec)或基利克(Glivec)，對治療心血管和急性肺損傷有關炎症的效果尤為顯著，可為調節發炎反應，對抗新冠肺炎的研究帶來新方向。該研究結果已刊登於國際知名臨床傳染病期刊《Clinical Infectious Diseases》。