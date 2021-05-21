王丹籲港人窗台點蠟燭悼六四　倘火警或被控縱火兼須賠償

今年是《港區國安法》實施後首次「六四」，支聯會仍計劃舉辦燭光集會等悼念活動，惟外界估計警方將不會批准有關申請。八九學運領袖王丹呼籲在6月4日，全港港人在自家中點燃蠟燭，以示「永不忘記，永不放棄」的意志。有時事評論員斥責有關言論不負責任，一旦釀成火警後果不堪切想，呼籲市民以安全為先。

王丹在Facebook發表「給香港人的倡議書」，認為香港的維園六四晚會應不會被允許舉辦，但維園燭光多年來是港人理念的象徵，是八九精神的展現，稱「不能讓這道香港最美麗的風景熄滅」。

時事評論員陳雲生批評王丹的言論不負責任，對香港亦居住情況亦不熟悉，「香港地少人多，居住環境狹窄，還有不少人住在劏房」，擔心若有市民在家中燃點蠟燭，一旦不留神意外釀成火警，後果不堪設想，若波及他人，更有可能被控縱火，隨時須賠償。他認為，王丹雖然在香港的影響力不大，但仍有部分人會聽從他的指示，故呼籲市民安全為上，否則引發火警，隨時危害其他人性命安全。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪。若是用火摧毀或損壞財產而犯本條所訂罪行者，須被控以縱火。

《刑事罪行條例》第63條列明縱火有關罪行，一經循公訴程序定罪，最高可判處終身監禁；不屬於縱火類別的其他罪行，一經循公訴程序定罪，最高可判監禁10年。