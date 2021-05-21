新冠患者或可捱少1針　康復後打1劑疫苗滿14日等同完成接種

政府今日(21日)公布，若新冠肺炎康復者後，若再接種一劑新冠疫苗，過14天後可被視為已完成疫苗接種，此情況會在其紙本及電子針卡中反映。另外，如康復者在出院後已接種一劑新冠疫苗，並已預約接種第二劑，政府會為他們取消第二劑的預約，有關人士可聯絡早前的接種服務提供者，取回已經更新的疫苗接種紙本紀錄。換言之，新冠肺炎康復者可打少一針。

政府表示，即日起將陸續透過電話短訊通知已康復出院，而未曾接種疫苗的新冠康復者，到各社區疫苗接種中心、參與疫苗接種計劃的私家診所接種一劑新冠疫苗，而醫院管理局亦會向準備出院的康復者派發接種新冠疫苗的特訂資料概覽，闡明相關疫苗接種安排。康復者可以直接攜同相關電話短訊或資料概覽，在建議接種日期後，到任何一間社區疫苗接種中心或參與計劃的私家醫生查詢和安排接種，而毋須預先進行網上預約。

根據專家建議，康復者如欲接種由內地及德國研發的復必泰疫苗，應待康復出院最少90日；至於接種由內地研發的科興疫苗，則應待康復出院最少180日後接種。