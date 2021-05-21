偷拍富豪妻子更衣　3男圖勒索1億事敗　今認勒索候判

城中富商被人以妻子裸露片段要挾，勒索一億港元。一名曾受僱於富商的保安公司男職員，多年前透過保安閉路電視系統，窺見富商妻子更衣裸露上身的畫面，便即以手機拍下，聲稱用作「自賞」。但他其後串同其舊同事及另外一名男子，企圖以片段勒索該富商一億港元。富商報警處理，最終3人與假裝成富商助理的警務人員交收涉案片段後被捕。3人今天（21日）於區域法院承認一項串謀勒索罪，法官決定將案押後至6月29日判刑，期間3人須還押監房。

本案3名男被告依次是58歲的運輸工人鄺雄光、46歲保鏢徐文傑及51歲保安黃軒中。他們共同被控一項串謀勒索罪，控罪指他們在2020年1月11日至4月1日期間，在香港一同串謀，為使他們自己或另一人獲益，或意圖使另一人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X交出一筆款項。辯方求情指，鄺並不涉及拍攝勒索片段；而徐在事後曾提供「無損權益口供」希望幫助檢控方，因此應可獲額外的刑期扣減；至於拍攝片段、但無證據指他有份跟X交涉的黃，則指他不是案中主腦，他當年拍下片段，亦沒預想用來作違法行為。

據案情顯示，富商X和他的妻子均是知名人物。去年1月10至11日，X接連收到陌生來電。起初X並沒接聽，但之後X收到其妻子在家中裸露背部的相片，至此X才接聽來電。對方表示還有影片，問X會否買回相片，不買便把相片影片高價向他人出售。當時X以事忙為由推搪，然後報警。警方接報後，派一名偵緝高級督察假裝是X的助理，與再致電的鄺接洽，並要求鄺出價。期間鄺又向X發送圖像及威脅訊息，稱「……我搵人找你的電話都用了幾萬，處理唔好令你名譽受損，家中老少擔心，以你身份出個好價錢，相信我一定可以擺平事情……一念天堂，一念地獄，想好whatsapp我」。

鄺及後開價一億，及向X傳送了一段其太太更衣裸露上身的片段。之後鄺與假扮助理的高級督察多番通話，商討交收方式。期間鄺說過要舊鈔票、又說自己只是中間人和會信守承諾的人、片段會儲存在一個加密要密碼的USB手指中等，且一度拒絕面交。其後鄺同意面交，並約好在2月10日在電話上確認細節，但鄺之後便失去聯絡。

事隔一個月後，X在去年3月11日收到徐的來電。徐責罵X找助理處理，令事件變得複雜，但X以事忙為由中斷對話。徐於是聯絡假扮助理的高級督察商討，但之後又變回由鄺與高級督察接洽。期間鄺曾提議，以一半現金一半期票的方式收錢，及要求對方寫一封授權處理款項的信，讓他有需要時使用。雙方最終約好在4月1日上午，於中環天星碼頭停車場頂樓交易。當時只有鄺現身，鄺指其同黨因害怕而不會出現，又聲稱自己忘了帶掃描有否GPS跟蹤的器具等。鄺把USB手指及密碼交出後，在試圖接觸聲稱載有現金的公事篋時，便被警方表露身份拘捕。

在鄺被拘捕後，警方亦於同日稍後時間，分別在不同地方把另2名被告徐及黃拘捕。鄺在會面中指與徐是相識10年的朋友，對方交予他載有相關片段的USB，及給他X的電話，負責與X等聯絡。他指徐本身叫價9,000萬港元，是他決定提升至1億。徐在警誡下則表示，他與黃皆曾受僱於X，是黃把片段交給他，並指黃稱缺錢，他便建議把片段賣給X。黃本不同意，但最後答應，並曾想過透過律師樓來完成交易等。不過黃就警誡下指稱，是徐問他要片段以向X索取金錢。黃承認是他在多年前，在好奇下拍下片段，但只用來自己觀賞。黃亦稱不認識鄺，不知鄺有參與其中。