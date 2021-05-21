保安道街市家貓遭抱走　警閃電拘偷貓賊鴛鴦

警方拘捕偷貓賊情侶！長沙灣保安道街市地下一雜貨店飼養的家貓「吉仔」，於周三(19日)被一名男子抱走，有女網民當晚在社交網站發文，指十分擔心其情況，懇求對方交還，否則將報警及公開其容貌。可惜，至昨日(20日)早上，對方仍未交還「吉仔」，姓劉(45歲)女貓主遂於下午報警處理。

警方將案件列作盜竊，並通緝一名年約15-25歲、約1.7米高、瘦身材男子，他涉嫌於周三下午4時43分，偷去該隻兩歲大黃白色唐貓，並往李鄭屋邨方向逃去。該男子犯案時戴黑色鴨舌帽、黑框眼鏡、黑色口罩、身穿白色上衣、黑色長褲及白波鞋。

至今日(21日)下午，警方根據閉路電視錄影片段，在幸福邨一個單位外拘捕一名任職清拆工程的36歲本地男子、及任職文員的35歲本地女子，並在兩人上址住所內尋回被盜貓隻。據悉，兩名疑犯為情侶，他們將會被通宵扣查。警方經過初步檢查，貓隻目前情況健康良好，但仍有待進一步詳細檢查。

今次是深水埗警區動物專案小隊致成立以來首次破案，亦為該警區在半年內接獲同類案件的第3宗報案，3案都能夠偵破，並成功拯救動物。因此，警方多謝公眾的協助，尤其數十間位於案發現場附近一帶的店舖，容許探員即時查看閉路電視錄影。最後，警方提醒動物主人，除應該為動物植入晶片外，亦切勿過度容許動物四處自由走動，以免生意外或被不法之徒有機可乘。