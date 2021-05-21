4歲男童驗出病毒再添變數　袁國勇料疫苗病毒或污染樣本

早前確診的4歲男童因入院後未有驗出病毒，體內亦沒有抗體，被質疑沒有染疫，但香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨(20日)調查後確認，患者屬已感染個案。不過，袁今日到曾為男童看症的西醫楊超發診所視察後，提出另一可能性。他指，由於診所會提供科興疫苗接種服務，有可能醫生為市民接種疫苗後，疫苗內病毒的殘餘核酸污染環境，而醫生幫病人填寫檢測表格時，殘餘病毒沾在表格上，醫生再將表格與樣本瓶放在同一密實袋中，令殘餘病毒污染樣本。而內地亦有文獻顯示接種科興的地方可能會有病毒污染，但病毒已經滅活，沒有傳染力。

他續指，男童發燒後出疹，情況類似玫瑰疹，港大已為男童檢驗血清，發現當中含有人類皰疹病毒7型，急性感染人士會有發燒、喉痛、皮疹等病徵，故他懷疑男童曾有急性病毒感染，令其出現類似玫瑰疹的病徵，故仍未清楚到底男童是早前感染、雙重病毒感染致病毒干擾，還是樣本受污染。

袁表示，暫時認為男童於1月時感染機會較大，因其居所石硤尾白田邨1月曾有群組感染，故相信本地很可能已達28日零源頭不明個案的清零目標。