黃健菁稱健康理由辭中西區區議員　在囚劉澤鋒宣布退出政界

有關區議員宣誓的相關條例今日（21日）刊憲，再多一名區議員宣布辭職。中西區區議員黃健菁在Facebook（fb）發貼文，稱因健康理由決定辭任區議員職務，不再參與政治或地區活動，專心休息。而涉參與去年民主派「35+」初選、正被還押的樹仁大學學生會前會長劉澤鋒，昨（20日）亦發聲明，表明決定退出政界，不再參與任何政治活動。

黃健菁在貼文中表示，自上任後身體狀況一直欠佳，去年12月醫生已建議她暫停工作、多加休息，惟一直未有行動。她續指，身體經歷5個月仍未見好轉，決定辭任區議員職務，辦事處會在下月1日起關閉，而她自同日起亦會不再參與政治或地區活動，專心休息。她又對自己未能完成任期表示抱歉，又希望街坊、區議會同事及黨友體諒。連同黃計算，自今年初起已有至少36名泛民區議員辭職或喪失議席。

此外，正被控違反《港區國安法》下「串謀顛覆國家政權罪」的劉澤鋒，昨透過專頁「石牆花」發表聲明，指在2月28日被檢控後，已決定退出政界，不再參與任何政治活動，包括區議會、立法會選舉，以及抗爭支援等，形容自己只希望返回普通生活、平淡日子，從此不問政事。聲明同時提到，得悉東涌區議員王進洋在fb指他支持其留任區議員，特此澄清自己並無發表相關言論，強調不會就任何人的任何政治決定，公開或私下發表意見。