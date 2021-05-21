深水埗匯璽納入疫廈名單　疑有住戶中招　本地零確診恐斷纜

本港疫情反覆，連續5日零確診紀錄恐「斷纜」！食物及衞生局今日(21日)公布，深水埗深旺道 28 號南昌站上蓋私人住宅匯璽第5A及5B座，因新增1宗或以上初步確診個案，須接受強制檢測，任何在今年5月8日至5月21日期間曾身處上述地點超過2小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於5月24日或之前接受檢測，受檢人士若在5月19日至5月21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

至於早前在內地確診的18歲女學生，留港期間曾在香港西環堅彌地城海旁20-21號香港中遠賓館逗留，該處亦被納入強制檢測公告，任何在今年4月29日至5月21日曾身處上述地點超過2小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於5月24日或之前接受檢測，受檢人士若在5月19日至5月21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，8間學校爆發上呼吸道感染或流感疾病個案，為謹慎起見亦被納入強制檢測公告，任何在今年5月8日至5月21日期間曾身處任何下列地方超過2小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於5月24日或之前接受檢測，受檢人士若在5月19日至5月21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

地點包括﹕香港新界葵涌石籬(一)邨石泰樓B及C翼地下仁濟醫院董伯英幼稚園╱幼兒中心、香港九龍深水埗大埔道58號崇真小學暨幼稚園、香港新界葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園(葵涌)、香港新界元朗洪福邨洪塱樓(第5座)地下保良局郭羅桂珍幼稚園、香港新界屯門蝴蝶邨蝶翎樓2樓東華三院田家炳幼兒園、香港新界元朗朗屏邨喜屏樓地下中華基督教會元朗堂朗屏邨真光幼稚園、香港新界荃灣石圍角石荷樓地下101-119室香港耀能協會石圍角幼兒中心、香港新界將軍澳集福路4號港澳信義會小學。

除了香港新界將軍澳集福路4號港澳信義會小學以外，其餘7間學校的受檢人士若選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月26日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。