政Whats噏：黃國健倡外傭僱主以薪代假　黃定光斥誤導

政府早前建議，用10年時間將俗稱「勞工假」嘅12日公眾假期分階段增至17日，最終要同法定假日看齊，而立法會今日(21日)就討論有關劃一假期嘅條例草案，有工會背景嘅議員黃國健喺會上主張，僱主可以用薪水買外傭嘅假期，誰知佢語音未落，就遭到委員會主席黃定光(象哥)嚴詞駁斥，話咁做係「違規違法」，又指黃國健作為工會成員，「應該對有關條例好熟悉」咁話。

立法會《2021年僱傭（修訂）條例草案》委員會今日開會，黃國健留意到增加勞工假嘅安排，外傭同樣受惠，指唔少家庭為留外傭假日在家工作而支付薪金，好多外傭都願意去做，仲話有能力僱用外傭嘅家庭，一年畀多千零蚊唔係太大問題。

不過黃國健嘅發言隨即遭到象哥駁斥，指法定有薪假日並唔可以以薪代假，又籲佢千祈唔好誤導市民喎。黃國健就死撐話以薪代假向來都係行之有效，反正外傭亦都自願。象哥聞言，忍唔住指斥黃國健所講嘅做法係違規違法，又話「呢度係立法會，非法嘅嘢唔能夠係度傾。」

黃國健唔肯認衰，認為象哥所屬嘅政黨因支持政府方案，所以象哥嘅回應係有立場，又話好多外傭都想搵多啲外快，會介紹姊妹喺假日做替工，佢又提到疫情之下，外傭假日留喺家中並非勞動，只係見屋內有長者「順便睇睇」。不過象哥就再反駁，指就算非常時期，外傭放假逗留家中亦不應工作，斥黃國健「請替工」喺佢嘅首次發言並無提及，又指自己有責任向公眾交代清楚，法定有薪假期係不能以薪代假，又嘲黃國健「你哋作為工會應該對有關條例好熟悉，明唔明？」

與會嘅批發及零售界議員邵家輝聽到象哥同黃國健嘅爭論，就問出席嘅勞工處代表，黃國健所講嘅做法是否可行。勞工處助理處長梁樂文指《僱傭條例》寫得相當清楚，即使員工同意亦不能以薪代假，僱主如需僱員於法定假日工作，都要同僱員協商補假。至於替工安排，梁樂文指外傭需按《入境條例》簽署聲明，列明工作地點及僱主，替工方式違反《入境條例》。

儘管黃國健畀象哥同勞工處先後左一巴、右一巴咁摑得啞口無言，但象哥仍補多一句「唔好話我有立場」，又向黃國健重申，切勿誤導僱員，唔係話攞錢就可以搞掂。