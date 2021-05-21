政Whats噏：政府方案猶如雞肋　議員笑指應增設「含淚投票」掣

立法會議員開會時，枱頭會設有投票面板，當要記名表決時，議員就可以撳制投「贊成」、「反對」或「棄權」。之不過，有議員就覺得三個選擇並唔夠，建議秘書處要加多一個制掣，叫「含淚投票」喎！

話說財務委員會今日開會，審議嘅其中一項撥款申請，係涉及喺上水同東涌興建公眾停車場等合計約8.2億元嘅項目。期間議員容海恩指一棟9層高停車場只有300個泊位，斥當局冇善用科技，倘若智能化就可增泊位數目至1,000個。當局回應，話係想加快興建時間，同埋要善用地積比等。

不過議員何君堯就對回應有保留，質疑當局並無詳細比較興建傳統同智能停車場嘅分別，籲官員唔好誤導，以及帶議員遊花園。到臨近表決一刻，何忍唔住開咪，建議秘書處要加多個「含淚投票」掣，畀議員可以反映投票時內心嘅痛楚！然而有關項目喺議員舉手表決下仍獲通過。

另外，財委會較早前亦透過舉手表決通過5個議項，包括警務處開設1個總警司編外職位，專責領導即將成立嘅財富情報及調查科，加強本港打擊洗錢同恐怖分子資金籌集嘅能力。至於立法會綜合大樓嘅擴建計劃，政府預計9月會向財委會申請撥款。