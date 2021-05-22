愛犬失蹤12日惹偷狗疑雲　主人街頭遍尋喜重逢

土瓜灣發生偷狗疑雲，狗主夫婦與「暫別」12日貴婦狗喜重逢！在店舖飼養一隻14歲的雌性貴婦狗「K妹」的高氏夫婦，本月9日愛犬突然不知所終，夫婦兩人一直寢食難安，更懸紅一萬港元尋犬，並在網上發文呼籲網民提供消息。自愛犬失蹤後，夫婦連日來四處外出尋犬，每當有網民提供「K妹」的消息時，便趕往查究，惟多次均失望而回。

及至昨晚（21日）10時許，夫婦兩人途經北帝街及木廠街交界，發現一對男女拖着一隻狼狗及一隻貴婦狗散步，頓覺貴婦狗貌似失蹤多時的「K妹」，遂上前了解及報警。對方起初否認是「K妹」，經狗主連番追問並呼喚愛犬的名字，貴婦狗不時作出反應，對方始承認在店舖門外抱走牠，並解釋並非存心抱走「K妹」，聲稱是當日發現貴婦狗尾隨其後，遂出於好心將牠抱走飼養。女狗主與涉案女子由警車載返警署，警方經初步調查後，案件原報「盜竊」，現改列「誤會」處理。

據了解「K妹」現年14歲，為小型貴婦狗品種，患心臟病及失聰，需要特別照顧，牠於本月9日在九龍城道173號地下懷疑走失。「K妹」本由高太的胞姊飼養，惟胞姊早年移民後，便由胞妹及妹夫悉心照顧。

高先生透露，愛犬習慣在下午及晚上自行到店外，及後便會折返舖內。詎料事發當日傍晚6時許，「K妹」外出後便不知去向，遂與太太發懸賞尋犬的啟事，希望早日人狗重聚。夫婦兩人四出尋犬及在網上發文求助，其間曾有網民回應，指在旺角疑發現「K妹」身影，高氏夫婦一連兩晚在彌敦道尋犬至凌晨，惟最終落空。