鵝頸橋底堆積雜物成蟲鼠天堂　市民轟政府無作為白逗人工

鵝頸橋底行人路兩旁均被人放置手推車及雜物。(袁以諾攝)

政府對垃圾圍城毫無承擔，慣性「歎慢板」甚至乾脆置之不理，令各區市民長期飽受衞生問題困擾。灣仔堅拿道鵝頸橋底一帶長期擺放雜物垃圾，不但有礙市容，令市民舉步維艱，夏天更瀰漫一陣異味，即使戴上口罩亦難以抵擋。途人側目，蚊蟲鼠蟻卻如魚得水，肆意滾爬竄飛、安營紮寨，在惡劣衞生環境下更增播疫風險。

東網記者昨日(21日)前往堅拿道視察，發現圍繞鵝頸橋底一帶擺放大量雜物，紙皮箱、擺放菜蔬的膠籃和水桶等堆積如山，並有大量手推車佔滿路面。有人懷疑「據地稱王」，將公共空間當成私人用地，擺放枱櫈、櫃桶和衣物，各式器具一應俱全，當中甚至有石油氣罐，稍有不慎可能引發重大危機。

現場所見，部分雜物使用帆布等掩蓋，亦有部分無遮無掩，往來途人猶如參加「障礙賽」，不是提腿跨過就是繞道而行。相關物件層疊錯落，在溽暑之下傳來異臭，更吸引蟑螂老鼠建立「安樂窩」，而鵝頸街市亦有商販將大批水果擱置在地，更方便牠們就地開餐。

鵝頸橋底被埋入雜物堆，市民紛紛怨聲載道，矛頭直指政府毫無作為，懶理問題叢生。市民王先生表示，鵝頸橋橋底的衞生情況一向差勁，嘲諷政府處理問題速度慢，自己搬走紙箱等雜物會更有效率。另一名李小姐則稱，留意到近來鵝頸橋底的紙箱愈來愈多，認為政府高官坐享厚祿，應該設法提出解決之道。