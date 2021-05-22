派對房間15男女犯禁遭票控　冇掃安心出行及打疫苗被警告

觀塘警區特遣隊，在昨日(21日)下午4時展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查區內8間派對房間，發現偉業街146號工廈的兩間派對房間未有遵守防疫規例。

行動中，警員發現該兩間派對房間內共有2男13女(16至26歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）規定的人數上限，遂向他們發出定額罰款通知書。另外，由於他們均未能出示安心出行紀錄及未有接種新冠疫苗，警員亦已向他們發出口頭警告。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）訂明，派對房間若進行營業，顧客及員工必須完成接種第一劑新冠疫苗。另外，場所負責人亦應確保顧客在進入處所時，用手機應用程式掃描安心出行二維碼。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續逾一年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。