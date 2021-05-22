假日外傭街頭席地而坐　議員倡增外傭中心疏導人潮

每逢假日，各區街頭均見外傭席地而坐。然而，政府1994年推出外傭中心計劃，開放7間學校場地作外傭活動中心，給予一眾外傭假日聚會，但現時只剩堅尼地城一間中心仍在運作，並聲稱每逢假日可吸引達1,800名外傭使用中心設施。但截至去年底，全港共有約37萬名外傭，即只有不足1%的外傭可使用有關設施。議員斥政府多年來未有考慮增設外傭中心是考慮不周，促政府在假日開放更多社區中心予外傭使用。

民政事務總署的海外家庭傭工中心一直為人詬病位置偏僻、設施不足，未能吸引外傭使用，惟勞工及福利局局長羅致光早年曾表示，現階段沒有計劃增設海外家庭傭工中心或特別為外傭設立聚會場所。現時不少外傭只能繼續在街頭聚集，影響公眾地方的環境衞生，有時甚至會影響市民的日常生活及商戶經營。

議員容海恩早於2018年已向政府提出本港外傭中心不足，但政府至今未有考慮增設，批評政府未有適切考慮公眾及外傭利益。她指疫情期間，大批外傭在街頭聚集，會令人憂慮當中的健康風險，促請政府增撥更多資源並着眼外傭聚集的問題，若能開設更多外傭中心予他們休閒使用，可疏導部分外傭在街頭聚集的情況。