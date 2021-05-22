多區休憩場所淪南亞賭場　設「天文台」避巡查

除外傭在中環聚賭成風，南亞兵團在其他地區聚賭問題同樣嚴重，多區休憩場所淪為「賭場」，深水埗更是重災區，不少聚賭人士「除罩」食煙、聊天，增加疫情傳播機會。區議員指出區內南亞聚賭問題一直未有改善，促部門加強打擊。

南亞賭檔愈開愈多。疫情期間，東網記者在深水埗南昌街休憩處發現有本地及越南籍人士大賭「十三張」，期間有現金交易，更有人不時除下口罩「抖氣」、交談或吸煙。同區另一「南亞賭場」在石硤尾街休憩花園，每日都有南亞人賭啤牌，有時連同圍觀人士，至少20人聚集，更有人在外圍充當「天文台」，一旦發現警方巡查，便提醒公園內賭博人士停止，待警員離開後又再開賭。

深水埗區議員劉佩玉指區內南亞聚賭問題多年來一直存在，未見改善，亦不時接獲街坊投訴，尤其是疫情期間，市民看見南亞人三五成群在街頭賭博，除違反禁聚令外，部分更未有戴好口罩，隨時散播病毒，區內街坊都對他們避之則吉。她認為現時部門打擊南亞非法賭檔的力度不足，應做好協調並加緊巡邏，及加大力度打擊非法聚賭。