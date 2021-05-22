外傭南亞幫除罩聚賭蒲吧熱舞　港防疫恐徒勞

疫情爆發以來，多次爆出外傭群組，惟東網記者於過去多個周末觀察，發現外傭防疫意識未見提高。在中環，逾20名外傭及南亞人逼爆無牌酒吧，「無罩」大跳辣身舞，飲酒狂歡；同區街頭大量外傭席地而坐，並一起聚賭；元朗有南亞人及外傭充當無牌小販；深水埗及沙田亦有不少外傭及外籍人士無罩「犯聚」。

日前中環利源東街及利源西街兩幢大廈，以外傭及南亞人為目標顧客的樓上吧仍繼續做生意，顧客未見減少，逾20名外傭及南亞人士逼爆酒吧，全部無戴口罩飲酒、唱歌及跳舞。據酒牌局的網上查閱系統，兩幢大廈內的酒吧均無持有會社酒牌或酒牌登記。同區皇后像廣場附近亦有大量外傭聚集，大部分未有戴口罩進食及聊天。而美利道天橋下更有至少4檔非法賭檔，每檔約有10名外傭及南亞人在賭啤牌，每局賭注約數十元，並有人在外圍充當「天文台」。

元朗擊壤路同樣是外傭及南亞人「打躉」熱點。一眾外傭在假日已擺好地攤，有外傭趁機擺檔賣食物、飲料等賺外快；同場有外傭與外籍人士及南亞人士無罩親熱、跳舞及飲酒。深水埗南昌街休憩處及尖沙咀九龍公園亦有不少外傭違反禁聚令及口罩令，多名外傭緊貼而坐。另外，北河街一商場內多間餐廳違反食肆防疫令，其中一枱坐了8名外傭，枱面之間沒有隔板或相隔1.5米，顧客進入前亦沒有探熱和登記。而沙田源禾路體育館附近，假期時亦有逾20名外傭及外籍人士無罩飲酒及唱歌。

感染及傳染病專科醫生林緯遜直指外傭屬較高風險群組，因他們在不同家庭工作，部分又習慣假日與多名朋友聚會，甚至未有戴口罩進食、唱歌等，都有利病毒傳播，一旦有外傭染疫，有機會將病毒帶入不同家庭以至社區。而議員柯創盛指政府過往在處理外傭播疫問題上未夠全面及疏於監管，前線監管及落實執行亦出現巨大落差，未能有效控制假日時外傭聚集的情況。

警方回覆指，今年首4個月，中區、尖沙咀、深水埗及元朗分區就涉嫌違反禁聚令（第599G章）分別發出0張、212張、465張及82張定額罰款通知書。

食環署回覆指今年截至5月17日，署方在尖沙咀、深水埗、中環及元朗分別檢控無牌小販的宗數為0宗、51宗、9宗及0宗。