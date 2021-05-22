Dr.東：運動傷眼手尾長　 羽毛球籃球愛好者可戴眼罩保護

做運動引致的其中一類「手尾長」傷害，便是眼睛創傷，小至角膜受損，大至「爆眼」，甚至引發白內障或青光眼，令視力永久受損。有眼科醫生指，球類運動中以羽毛球及籃球最易引起眼睛創傷，除了表面的角膜受損可自行痊愈外，較常見的眼球前房出血、視網膜脫落等均有致盲風險。若眼鏡被球類物體擊中致眼部遭插傷，更可能加重傷勢，呼籲進行此類運動者，宜佩戴運動用的護眼罩。

眼科專科醫生伍立祺表示，羽毛球是最易擊中眼的球類運動，因羽毛球底部的軟木球體底部剛好與眼眶大小相若，當對手「殺波」時，羽毛球以巨大衝擊力撞擊眼睛時，便易引致嚴重創傷。而籃球亦是高危運動，不過眼睛創傷多數非由籃球擊中導致，而是搶籃板球時被其他人以手指插傷。

伍續指，運動引起的眼睛創傷可由最表面的角膜，到晶體、視網膜，甚至是內裡的眼眶，都可以受創。最常見是角膜受損或結膜微絲血管出血，此種創傷相對輕微，一般用眼藥水紓緩或可自行痊愈。而眼球前房出血亦常見，患者視物不清及感痛楚，由於屬眼內出血，肉眼未能察覺，若置之不理或惡化，可引致繼發性青光眼。另一種常見創傷是晶體異位，其發作時間可由數日至數年不等，可演變成白內障，需做手術醫治。

其他創傷包括視網膜脫落，以及眼眶骨折等，亦有患者嚴重至「爆眼」，即鞏膜受損，這些均須立即做手術補救。他曾見過有年輕男病人因被羽毛球擊中眼睛，導致眼球出血引起眼壓升高，須處方眼藥水控制眼壓及出血情況。惟2至3周後出現飛蚊症，證實視網膜脫落，需做手術修補。數年後又併發白內障，要再做手術，其視力術後餘下約一半，更要長年滴眼藥水紓緩眼壓高問題。

伍指出，眼睛受創愈早治療效果愈好，由於部分眼疾在創傷後未必立即浮現，因此最好定期檢查眼睛。他又指運動時不宜佩戴眼鏡，因眼鏡一旦被球擊中容易弄傷眼睛，鏡片碎裂更會插到眼球。他建議改戴隱形眼鏡，惟隱形眼睛始終不能護眼，安全起見，最好佩戴運動用的護眼罩，尤其是眼睛曾受傷、本身單邊視力欠佳、有深近視者更是高危一族，應保護好眼睛。

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