連日旺角反黑掃賭檢毒　警拘7男女包括兩通緝犯

旺角警區反三合會行動組、特別職務隊、牌照課、雜項調查組、警犬隊及機動部隊於前日(20日)及昨日(21日)，展開代號「犁庭掃穴 」的反罪惡及反三合會行動，以打擊黑社會收入來源及防止罪案發生。

警方在旺角區巡查17間麻雀館、酒吧、桑拿及遊戲機中心等娛樂場所。期間，票控一名27歲女子，涉嫌違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章）。與此同時，亦向一名遊戲機中心持牌人發出《預防及控制疾病（禁止群組聚集）》（第599G章）口頭警告。

行動中，突擊搜查山東街40號一個單位，搗破一個懷疑賭檔，拘捕3男1女(35歲到49歲)，涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「未能出示身分證明文件」及違反《預防及控制疾病（規定及指示（業務及處所）規例》（第599F章），其中一名39歲男子同時為通緝人士。被捕男女已獲准保釋候查。

另外，警員分別在砵蘭街和南頭街拘捕兩名男子及一名持護照的印尼籍女子(32至39歲)，涉嫌「逾期居留」和「管有危險藥物」，其中一名男子同時為通緝人士。行動中檢獲小量懷疑「冰」毒。

新冠肺炎疫情持續逾一年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。惟不法分子屢次無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(第599G章)訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。