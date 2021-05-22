灣仔油麻地3娛樂場所犯禁令　23男女被控

灣仔警區反三合會行動組，今日(22日)凌晨約2時10分展開代號「五角」行動，突擊巡查區內多間娛樂場所。行動中，警員突擊巡查灣仔道230號一商廈，發現一間酒吧於凌晨2時後仍然營業，超過法定營業時間，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警方將向該負責人作出檢控。其餘3男3女(25至50歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，油麻地分區雜項調查隊，昨晚(21日)在區內進行巡查，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，警員發現一間位於彌敦道317至321號的娛樂場所內有2名男顧客及2名女職員(39至60歲)，未有按照每枱最多兩人的規定，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。警員將向該名娛樂場所負責人發出傳票，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

警員亦發現一間位於南京街6至6F號的娛樂場所內，有9名男顧客及2名女職員(30至60歲)，未有按照每枱最多2人的規定，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警方已向他們發出定額罰款通知書。由於上址有9名男顧客及2名女顧客未有接種新冠疫苗，警員將向該名娛樂場所負責人發出傳票，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

新冠肺炎疫情持續逾一年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。