東方日報A1：區議員違誓　即日大清洗

立法會早前通過的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，政府昨日正式刊憲並生效，《條例》訂明如因宣誓無效或違誓而被取消就任資格(DQ)的人士，5年內不得參選。政府同日刊憲宣布12個區議員議席懸空，包括被選舉主任裁定不符合《立法會條例》而提名無效的荃灣區議員岑敖暉和南區區議員袁嘉蔚，是法例生效後首批被DQ的區議員，而兩人亦曾參與去年民主派「35+」初選正被落案起訴，申請保釋被拒。隨法例生效，屆時除捲入泛民初選案的多名區議員勢遭DQ外，另有消息指，發起或參與去年民主派「35+」初選人士，並非參選名單上首位的18位區議員，即使現階段未被落案起訴，未來不排除會被DQ，甚至曾提供區議員辦事處作初選票站的區議員，亦或難逃一劫。

區議員宣誓條例昨日正式刊憲及生效，規定區議員需要宣誓，擁護《基本法》及效忠特區，民政事務局局長將獲授權出任監誓人，當局早前表示正研究宣誓安排細節，將盡快公布。另外政府亦刊憲，公告12名區議員議席懸空，包括去年因參選立法會而被裁定提名無效的岑敖暉、袁嘉蔚，兩人曾參加「35+」初選申請保釋被拒。其餘9個議席懸空，包括王百羽、伍健偉等人，他們分別因涉初選案被還押無法履行職務請辭，或因拒絕宣誓請辭。餘下一人則是非妥為當選。

有消息指，現職區議員最快下月上旬獲安排宣誓，但涉及參與去年民主派「35+」初選的所有區議員，相信難逃被DQ命運。而被捕的55人中有25人是區議員，當中14人已離任，其餘的11人，包括東區區議會副主席的趙家賢、沙田區議員岑子杰、民協主席施德來及副主席何啟明等，有指即使表明宣誓，亦估計難逃DQ命運。

此外，現階段未被拘捕或起訴的亦會受牽連，消息指凡參加初選者，無論是否排在名單首位，均不排除會被DQ。根據統計，在民主派初選中，有9支名單以團隊形式參選，名單非首位的，至少涉及21名區議員，其中黎銘澤早前拒絕宣誓並辭任、何致宏因個人原因辭職、李軒朗則被法庭裁定非妥為當選，扣除3人，仍有18人牽涉其中，預料他們將會被DQ，其中劉頴匡名單牽涉8人，或成最大輸家。

另一方面，區議員提供議員辦事處作初選之用，亦可能定性為協助顛覆國家政權，雖則未必因涉違反《港區國安法》而被起訴，但亦同樣可被DQ其參選資格。事實上，泛民和反對派於去年在全港多區設立200多個初選的實體票站，約一半是區議員辦事處。政府事前強調，若議員辦事處用於執行與區議會無關的職務，有關開支將不獲發還，但該批人士未有理會，事後部分人接獲民政事務處通知其整月營運開支發還將不獲處理。

另外，宣誓條例生效後，再多一名區議員宣布辭職，中西區區議員黃健菁在社交網站發文，稱因健康理由決定辭任區議員職務，不再參與政治或地區活動，專心休息。而涉參與去年民主派「35+」初選、正被還押的樹仁大學學生會前會長劉澤鋒亦發聲明，表明決定退出政界，不再參與任何政治活動。

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